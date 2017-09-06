Двух экс-президентов Бразилии обвинили в создании преступной организации

Об этом всем заявил генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно его словам, обвинения также были предъявлены еще шести членам Партии трудящихся Бразилии. Также Жано подчеркнул, что обвиняемые совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств.

В данный момент соответствующий иск подан в Верховный суд Бразилии.

В иске, в частности, утверждается, что два бывших лидера страны были тесно вовлечены в коррупционный скандал вокруг получения Рабочей партией, членами которой они являются, взяток на сотни миллионов долларов в годы пребывания у власти.

Генпрокурор также добавил, что данные преступления совершались с 2002 года и до середины 2016 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по факту антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.