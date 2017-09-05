В США автомобиль врезался в толпу, пострадали восемь человек

В результате аварии восемь человек получили травмы. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные полиции штата, причиной дорожно-транспортного происшествия стала поломка машина.

В автомобиле, по словам водителя, не сработали тормоза. Скорая помощь увезла всех пострадавших в районные больницы. При этом врачи отметили, что среди травмированных была беременная женщина.

В настоящее время полиция уточняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате инцидента пострадали четыре человека.