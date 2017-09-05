В оккупированной Макеевке на шахте произошла авария, два человека погибли

Тут в результате нештатной ситуации на шахте "Горизонт" затопило выработку. В результате инцидента погибли не менее двух горняков.

Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в местном так называемой "министерстве по чрезвычайным ситуациям". При этом авария произошла еще 1 сентября, однако самопровозглашенные власти сообщили тогда о двух пропавших без вести горняках.

Вчера вечером тело одного из них - жителя Макеевки 1987 года рождения - подняли на поверхность еще накануне утром. Ближе к вечеру подняли на поверхность тело второго погибшего горняка. Им оказался макеевчанин 1982 года рождения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле в Донецкой области на шахте "Россия" государственного предприятия "Селидовуголь" в результате аварии один горняк погиб, еще один получил травмы. Инцидент произошел на откатном штреке, где проходчики перекрепляли горную выработку.