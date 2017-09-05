В Николаевской области в кювет упал автобус с пассажирами, пострадали девять человек

Авария произошла в Николаевской области. Автобус, по неизвестным пока причинам, опрокинулся в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, авария произошла на автодороге "Ульяновка - Николаев" в районе села Константиновка Новоодесского района. 26-летний водитель, житель Тернополя, не справившись с управлением.

В итоге автобус съехал в кювет и перевернулся. Полиция открыла уголовное дело, предварительно, по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Филадельфия женщина на автомобиле въехала в толпу людей. В результате аварии восемь человек получили травмы. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные полиции штата, причиной дорожно-транспортного происшествия стала поломка машина.