14:49 05.09.2017 | Происшествия | Новости
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Эпидемия холеры в Йемене охватила 600 тыс. человек

Эпидемия холеры в Йемене в апреле нынешнего года затронула 612 703 человек, еще по меньшей мере 2048 человек погибли от заболевания.

Эпидемия холеры в Йемене охватила 600 тыс. человек

Число заболевших продолжает расти, передает информационное агентство Reuters. К примеру, ежедневно поддаются инфекции около 3 тыс. человек, однако в целом по стране уровень распространения болезни снижается.

Кстати, наиболее пострадавшими называются провинции Аль-Ходейда, Аманат аль-Азимах, Хаджа и Амран.

Также в ВОЗ отметили, что в целом распространение эпидемии замедлилось в последние два месяца.

Напомним, как  сообщал ранее "УРА-Информ", авиация возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции нанесла удар возле столицы Йемена Саны. К сожалению в результате авиаудара погибли пять гражданских лиц, а также два вооруженных человека.


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