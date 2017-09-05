Эпидемия холеры в Йемене охватила 600 тыс. человек

Число заболевших продолжает расти, передает информационное агентство Reuters. К примеру, ежедневно поддаются инфекции около 3 тыс. человек, однако в целом по стране уровень распространения болезни снижается.

Кстати, наиболее пострадавшими называются провинции Аль-Ходейда, Аманат аль-Азимах, Хаджа и Амран.

Также в ВОЗ отметили, что в целом распространение эпидемии замедлилось в последние два месяца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиация возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции нанесла удар возле столицы Йемена Саны. К сожалению в результате авиаудара погибли пять гражданских лиц, а также два вооруженных человека.