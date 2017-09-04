10:56 04.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области задержали 20 вьетнамцев-нелегалов - ФОТО

На Львовщине в Сколе сотрудники полиции задержали микроавтобус "Мерседес", который перевозил нелегальных мигрантов.

Во Львовской области задержали 20 вьетнамцев-нелегалов - ФОТО

Такие сведения сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Как выяснили правоохранительные органы, в транспортном средстве были обнаружены 20 граждан Вьетнама без документов. Среди них 14 мужчин и шесть женщин.

По словам Аброськина, их "путешествие к лучшей жизни" проходило в беспощадных условиях.

"Конечным пунктом путешествия этих нелегалов имели стали страны Евросоюза", - рассказал Аброськин.

Кстати, на территорию Украины нелегалов завезли из РФ в районе Глухова Сумской области.

В настоящее время автомобиль изъято, водитель микроавтобуса задержан, как соучастник преступления. Кроме того, данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Ужгородской в городе Мукачево пограничники в одном из дворов обнаружили нелегальных мигрантов. 


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