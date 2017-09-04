Власти Лос-Анджелеса ввели ЧП из-за масштабного пожара - ФОТО, ВИДЕО

Такие чрезвычайные меры были принято в связи с лесными пожарами, которые бушуют в штате уже четвертные сутки. Как сказано на сайте губернатора, общая площадь, охваченная огнем к северу от города, достигла 3,5 тысячи гектаров.

Власти эвакуировали жильцов 700 домов. Поскольку начавшийся 1 сентября пожар в округе Лос-Анджелес стремительными темпами распространился на тысячи акров и продолжается, поскольку огонь угрожает тысячам домов и другим сооружениям и повлек за собой эвакуацию граждан, я объявляю режим ЧС в округе Лос-Анджелес, − говорится в сообщении губернатора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лос-Анджелесе уже третьи сумки горит лес. По состоянию на вечер воскресенья, 3 сентября, огонь уже охватил не менее 20 квадратных метров.

Пожар начался еще 1 сентября, однако экстренные службы все еще не могут совладать с огнем.