14:50 04.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Волынской области на взятке разоблачили трех чиновников - ФОТО

В Волынской области сразу же три чиновники попались на взятке в размере около 7 тыс. долларов.
 

В Волынской области на взятке разоблачили трех чиновников - ФОТО

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Волынской области.

По информации ведомства, на вымогательстве разоблачили главу Гороховской районной государственной администрации, главу райсовета и начальника местного отдела Госгеокадастра.

Как выяснили правоохранители, чиновники получили часть неправомерной выгоды в сумме 4 тыс. долларов. Так, они требовали у предпринимателя дать им взятку за принятие решения о передаче в аренду земельных участков в размере 70 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

В настоящее время решается вопрос о задержании взяточников по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители в н.п. Полтава недавно разоблачили судью, который требовал взятку.


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