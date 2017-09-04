В Волынской области на взятке разоблачили трех чиновников - ФОТО

В Волынской области сразу же три чиновники попались на взятке в размере около 7 тыс. долларов.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Волынской области.
По информации ведомства, на вымогательстве разоблачили главу Гороховской районной государственной администрации, главу райсовета и начальника местного отдела Госгеокадастра.
Как выяснили правоохранители, чиновники получили часть неправомерной выгоды в сумме 4 тыс. долларов. Так, они требовали у предпринимателя дать им взятку за принятие решения о передаче в аренду земельных участков в размере 70 га для ведения личного крестьянского хозяйства.
В настоящее время решается вопрос о задержании взяточников по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители в н.п. Полтава недавно разоблачили судью, который требовал взятку.