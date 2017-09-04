В Харькове смертельное ДТП с участием полицейской машины - ФОТО

Об этом передает пресс-служба прокуратуры области в Facebook.

Как выяснили правоохранительные органы, 23-летний водитель автомобиля BMW-323 не справивился с управлением и врезался в электроопору. Кроме того, сам водитель транспортного средства значительных повреждений не получил. Однако известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Во время ДТП погибла пассажирка авто", - отметили сотрудники полиции.

При этом начальник управления прокуратуры области Анатолий Булич подчеркнул, что еще один пассажир находится в больнице с многочисленными травмами.

В настоящее время проводятся следственные действия. На месте происшествия у водителя обнаружено служебное удостоверение полицейского УПП в г. Киеве ГЧП МВД Украины.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном проспекте Победы произошла авария. По итогам данного ДТП погибла женщина.