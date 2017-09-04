09:32 04.09.2017 | Происшествия | Новости
100172901:Polishuk

В Грузии за последние два дня выгорело более 80 гектаров леса

По состоянию на утро понедельника, 4 сентября, в результате лесных пожаров в Грузии выгорело более 80 гектаров площади.

В Грузии за последние два дня выгорело более 80 гектаров леса

Работы по ликвидации пожаров на этих территориях продолжаются. Как сообщают грузинские СМИ, только за последние двое суток более 70 гектаров площади выгорело в районе села Артана Телавского муниципалитета.

Речь идет о лесном массиве и кустарнике. При этом огонь уничтожил около гектара леса в районе села Шилда в Кварельском муниципалитете и более десяти гектаров лесного массива в горной области Тушети.

В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии отмечает, что на данный момент пожар в районе села Шилда уже локализован. Однако вчера вечером было зафиксировано несколько небольших пожаров, в частности, возгораний сухой травы и кустарника, в Тбилиси.

Напомним, в последние две недели Грузию охватила серия пожаров в лесных массивах. Самый крупный пожар возник на прошлой неделе в Боржомском ущелье, где по данным представителей грузинских властей, сгорело до ста гектаров леса. Позже крупный пожар вспыхнул в лесном массиве в районе горноклиматического курорта Абастумани.

Как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 30 августа, в Грузию вылетел пожарный самолет АН-32П Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. Он будет помогать грузинским коллегам в тушении лесных пожаров.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив