00:30 04.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Бельгии пилот выпал из военного вертолета

В воскресенье, 3 сентября, в Бельгии один из пилотов выпал из армейского вертолета Agusta A-109.

В Бельгии пилот выпал из военного вертолета

Инцидент произошел во время демонстрации полетов на "дне открытых дверей" в военном гарнизоне под городом Льежем. Пилот выпал, когда вертолет находился на высота в несколько сотен метров.

Как сообщает СМИ Бельгии, ссылаясь на официального представителя национальных вооруженных сил, в момент происшествия на борту были только два пилота. Второй из них после инцидента посадил вертолет без осложнений.

Вместе с тем, по его словам, точные обстоятельства происшествия пока не ясны. Известно только, что у выпавшего летчика не было парашюта.

Сейчас начались поиски пропавшего пилота. В них задействованы полицейские силы, включая вертолет полиции. Спасатели уточнят, что военный мог упасть в реку Маас, поэтому к спасательной операции также подключены водолазы-спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области рухнул военный вертолет Ми-2. В результате аварии весь экипаж погиб. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, инцидент произошел в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска.


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