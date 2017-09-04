12:10 04.09.2017 | Происшествия | Новости
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У берегов Омана потерпел крушение торговый корабль

На побережьи Омана разбился торговый корабль, в результате чего никто из экипажей не пострадал.

У берегов Омана потерпел крушение торговый корабль

Об этом сообщает "Агентство Анадолу".

По ифнормации издания, инцидент произошел в шести милях (9,6 км, - ред.) от берегов района Расул Лекби провинции Аль-Джазер.

Так, корабль плыл под флагом Танзании из ОАЭ в Эритрею. Однако по неизвестным причинам моряки не справились с управлением и допустили серьезное крушения корабля.

Согласно недавно полученным сведениям, спасены все члены экипажа из 20 человек. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Средиземном море восточнее Гибралтарского пролива испанские власти задержали сухогруз Lady Boss с экипажем из 13 человек. Среди них двое болгары, остальные граждане Украины.


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