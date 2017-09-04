12:14 04.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Тернопольщине мужчина погиб от обвала грунта

На Тернопольщине мужчина погиб по итогам обвала грунта.

На Тернопольщине мужчина погиб от обвала грунта

Так, недавно на Тернопольщине под земляным завалом погиб мужчина. Такое сообщение поступило от пресс-службы ГСЧС региона. Согласно этим данным – второго сентября днем в поселке Цеценевка, что в Шумском районе, при копании траншеи с целью строительства там фундамента глубиной около трех метров возник обвал земли.

По итогам данного обвала погиб человек 1980-го года рождения – житель поселка Екатериновка, что в Кременецком районе. С целью деблокирования его тела был привлечен дежурный караул местной спасательной части.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на стройплощадке обвалился грунт – в Голосеевском районе. В результате этого обвала погиб мужчина.


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