На Тернопольщине мужчина погиб от обвала грунта

Так, недавно на Тернопольщине под земляным завалом погиб мужчина. Такое сообщение поступило от пресс-службы ГСЧС региона. Согласно этим данным – второго сентября днем в поселке Цеценевка, что в Шумском районе, при копании траншеи с целью строительства там фундамента глубиной около трех метров возник обвал земли.

По итогам данного обвала погиб человек 1980-го года рождения – житель поселка Екатериновка, что в Кременецком районе. С целью деблокирования его тела был привлечен дежурный караул местной спасательной части.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на стройплощадке обвалился грунт – в Голосеевском районе. В результате этого обвала погиб мужчина.