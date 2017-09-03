22:28 03.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области иномарка въехала в остановку, пострадала женщина - ФОТО

В селе Ровенской области в воскресенье, 3 сентября, иномарка въехала в автобусную остановку.

В Ровенской области иномарка въехала в остановку, пострадала женщина - ФОТО

В результате аварии тяжелые травмы получила местная жительница. Как сообщает отдел коммуникации управления Национальной полиции в области, авария произошла в селе Хоров Острожского района около 11 часов утра.

33-летний житель города Нетешин на автомобиле "Citroen Berlingo" не выбрал безопасную скорость движения и врезался в остановку общественного транспорта. Там на момент аварии находилась 42-летняя женщина, которая ждала маршрутку.

Скорая помощь увезла ее с тяжелыми травмами спины в травматологическое отделение Острожской центральной районной больницы.

Сам водителя транспортного средства был проверен на предмет алкогольного опьянения и алкотестер показал в его крови 3,22 промилле. Полиция открыла по данному аварии уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре, в пятницу, 1 сентября на Старом мосту произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии движение на мосту оказалось почти заблокировано. Как сообщают местные СМИ, авария произошла около после семи часов утра.


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