В Одессе громили скандальную стройку - ФОТО

Патриоты сначала мирно собирали подписи об остановке стройки особняка возле памятника архитектуры в Воронцовском переулке, однако позже отправились крушить строительство.

Им противостояли около сотни полицейских. Как сообщает местное издание Думская, в результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых использовался слезоточивый газ и дубинки.

При этом около 50 активистам удалось таки прорваться на объект. В настоящее время защитники "дома-стены" уже разобрали забор и демонтировали строящийся второй этаж особняка. Полиция не препятствует тем, кто прошел сквозь кордон, однако новых желающих не пускает.

В ходе демонтажа одному из патриотов упавший со стройки кирпич угодил в голову - его увезла скорая. Дом с одной стеной известен своей оптической иллюзией. При определенном ракурсе кажется, что у него отсутствует одна стена. На дом приходят посмотреть туристы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в четверг вечером, 31 августа, возле главного корпуса завода Турбоатом произошел конфликт. Тут две группы людей "выясняли отношения". Разборки закончились стрельбой из огнестрельного и травматического оружие.