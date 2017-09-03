В Одессе горел центральный автовокзал - ФОТО

В Одессе сегодня, 3 сентября, произошел пожар в здании Центрального автовокзала на Колонтаевской – загорелась электропроводка на втором этаже здания. Таким образом, для безопасности населения были эвакуированые по меньшей мере 70 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, к месту вызова в 7:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Так, сотрудники ГСЧС работали по повышенному номеру вызова "Ранг 1 Бис".
"Пожар в 7:51 был локализован, а в 7:54 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Также отметим, что к ликвидации происшествия привлекались 12 единиц основной и специальной техники и 50 человек личного состава.
В результате пожара огнем были повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади 9 погонных метров.
На данный момент причина возгорания устанавливается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Холодногорском районе Харькова загорелся завод по производству упаковочных материалов. По прибытии спасателей к месту вызова происходило открытое возгорание трехэтажное здание площадью 8 тыс. квадратных метров.