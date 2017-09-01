В Львовской области легковушка столкнулась с микроавтобусом, пять человек пострадали - ФОТО

В Львовской области в пятницу утром, 1 сентября, микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковушкой.
В результате аварии пять человек попали в больницу. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Поляна Старосамборского района на автодороге "Смильныця - Старый Самбир".
Легковой автомобиль Seat Cordoba по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.
В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель и три пассажира Seat, а также пассажир микроавтобуса.
Их доставили в районную больницу в Старый Самбор.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области в четверг, 31 августа, попал в аварию автомобиль съемочной группы местного телеканала. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один сотрудник. Еще троих скорая помощь увезла в больницу.