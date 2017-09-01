12:58 01.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100172777:labazovych

В Харькове женщина застрелила в голову пьяного незнакомца

39-летняя жительница Змиевского района защищая детей выстрелила в голову неизвестному мужчине, который ворвался в ее дом.

В Харькове женщина застрелила в голову пьяного незнакомца

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова. Как выяснили правоохранители, пьяный мужчина ворвался в частный дом, где находилась женщина с маленькими детьми. При этом неизвестный мужчина вел себя очень грубо, требовал водку.

В результа женщина испугалась незнакомца, схватила гладкоствольное ружье и осуществила шесть выстрелов в сторону неизвестного.

"Часть пуль попала в голову незнакомца. От полученных ранений он умер", - отметили сотрудники полиции.

При этом стражи порядка установили, что данное ружье зарегистрировано на имя мужа женщины.

Открыто уголовное производство по ст 118 УК Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на два года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове возле главного корпуса завода Турбоатом произошел конфликт. Тут две группы людей "выясняли отношения". Разборки закончились стрельбой из огнестрельного и травматического оружие.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив