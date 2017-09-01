В Харькове женщина застрелила в голову пьяного незнакомца

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова. Как выяснили правоохранители, пьяный мужчина ворвался в частный дом, где находилась женщина с маленькими детьми. При этом неизвестный мужчина вел себя очень грубо, требовал водку.

В результа женщина испугалась незнакомца, схватила гладкоствольное ружье и осуществила шесть выстрелов в сторону неизвестного.

"Часть пуль попала в голову незнакомца. От полученных ранений он умер", - отметили сотрудники полиции.

При этом стражи порядка установили, что данное ружье зарегистрировано на имя мужа женщины.

Открыто уголовное производство по ст 118 УК Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на два года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове возле главного корпуса завода Турбоатом произошел конфликт. Тут две группы людей "выясняли отношения". Разборки закончились стрельбой из огнестрельного и травматического оружие.