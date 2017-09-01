В Харькове возле заводе "Турбоатом" произошел конфликт со стрельбой

Тут две группы людей "выясняли отношения". Разборки закончились стрельбой из огнестрельного и травматического оружие.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, в результате инцидента пострадал один человек. Вместе с тем полиция установила, что общее количество людей, которые были вовлечены в конфликт составляли более 20 человек.

Один из них, житель Харькова 1992 года рождения, с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице. По словам заместителя начальника следственного управления Главного управление Нацполиции в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к любым организациям пока не установлена.

Полиция открыла уголовно дело по статьям Уголовного Кодекса Украины "Умышленное убийство" "Хулиганство".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве произошла драка, в ходе которой из травматического оружия были ранены двое мужчин.