В Иране перевернулся автобус со школьниками, десятки погибших - ФОТО

В первый день учебы на юге Ирана произошла серьезная авария со школьниками, в результате чего по меньшей мере погибли 12 человек. Также еще около 33 получили многочисленные ранения.
О таком трагическом событии сообщает агентство Синьхуа.
Как выяснили правоохранители, попавший в ДТП автобус перевозил девочек-школьниц из соседней провинции Хормузган.
"Инцидент произошел в провинции Фарс на юге страны", - говорится в сообщении.
В данный момент причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте происшествия работают специальные службы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Николаевщине столкнулись три грузовика. В результате этого ДТП погиб один человек, а также еще один получил травмы. Такие данные распространили представители ГСЧС.