В Иране перевернулся автобус со школьниками, десятки погибших - ФОТО

О таком трагическом событии сообщает агентство Синьхуа.

Как выяснили правоохранители, попавший в ДТП автобус перевозил девочек-школьниц из соседней провинции Хормузган.

"Инцидент произошел в провинции Фарс на юге страны", - говорится в сообщении.

В данный момент причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте происшествия работают специальные службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Николаевщине столкнулись три грузовика. В результате этого ДТП погиб один человек, а также еще один получил травмы. Такие данные распространили представители ГСЧС.