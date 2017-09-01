09:19 01.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Иране перевернулся автобус со школьниками, десятки погибших - ФОТО

В первый день учебы на юге Ирана произошла серьезная авария со школьниками, в результате чего по меньшей мере погибли 12 человек. Также еще около 33 получили многочисленные ранения.

В Иране перевернулся автобус со школьниками, десятки погибших - ФОТО

О таком трагическом событии сообщает агентство Синьхуа.

Как выяснили правоохранители, попавший в ДТП автобус перевозил девочек-школьниц из соседней провинции Хормузган.

"Инцидент произошел в провинции Фарс на юге страны", - говорится в сообщении.

В данный момент причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте происшествия работают специальные службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Николаевщине столкнулись три грузовика. В результате этого ДТП погиб один человек, а также еще один получил травмы. Такие данные распространили представители ГСЧС.


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