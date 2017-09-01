В Днепре столкновение трех авто парализовало движение - ФОТО

В результате аварии движение на мосту оказалось почти заблокировано. Как сообщают местные СМИ, авария произошла около после семи часов утра.

Автомобиль Lanos двигался по Старому мосту в сторону правого берега, а Skoda шла ему навстречу. По всей видимости, Skoda занесло на мокрой дороге, поскольку в городе с утра идет дождь.

В итоге иномарка влетела в бок Lanos, который развернуло несколько раз и отбросило на встречную полосу движения. Skoda также развернуло, и она врезалась в грузовик Mercedes.

В результате аварии образовалась огромная пробка по Старому мосту в сторону правого берега.

Трамвайное движение также оказалось заблокировано. Многие люди предпочитают идти на правый берег по мосту пешком.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области в пятницу утром, 1 сентября, микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковушкой. В результате аварии пять человек попали в больницу.