15:27 01.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Тернопольщине мужчина умер от отравления алкоголем

29 августа Тернопольской области в квартире многоэтажного дома обнаружили труп мужчины.

На Тернопольщине мужчина умер от отравления алкоголем

Оказалось, что этот человек умер от отравления алкоголем. Недавно такая информация была распространена отделом коммуникации нацполиции Тернопольской области.

Данный трагический инцидент произошел в селе Струсов. Примерно в обед в полицию поступила информация от жительницы населенного пункта - о том, что в доме родственника она обнаружила труп 49-летнего односельчанина.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вновь было позволено продавать алкоголь – в ночное время суток. Такое решение принято Хозяйственным судом города летом 2017-го года. Про это сообщили в АМКУ.


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