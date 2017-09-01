На Тернопольщине мужчина умер от отравления алкоголем

Оказалось, что этот человек умер от отравления алкоголем. Недавно такая информация была распространена отделом коммуникации нацполиции Тернопольской области.

Данный трагический инцидент произошел в селе Струсов. Примерно в обед в полицию поступила информация от жительницы населенного пункта - о том, что в доме родственника она обнаружила труп 49-летнего односельчанина.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вновь было позволено продавать алкоголь – в ночное время суток. Такое решение принято Хозяйственным судом города летом 2017-го года. Про это сообщили в АМКУ.