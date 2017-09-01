12:35 01.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Автомобиль во Львове врезался в столб, есть пострадавшие - ФОТО

На Львовщине в селе Бусовиско Старосамборского района произошло столкновения автомобиля с бетонной опорой, в результате чего пострадали четыре человека.

Автомобиль во Львове врезался в столб, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области в Facebook. 

Как выяснили правоохранительные органы, водитель автомобиля "Ситроен Берлинго" не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Затем он столкнулся с бетонной опорой электросети и перевернулся. 

Вследствие аварии четыре пассажира автомобиля возрастом 23, 19, 18 и 17 лет получили тяжелые травмы различной степени, после чего в срочном порядке были госпитализированы в медицинское учреждение.

На данный момент сотрудники полиции отркыли уголовное дело по факту ДТП за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Львовской области совсем недавно попал в аварию автомобиль съемочной группы местного телеканала. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один сотрудник. Еще троих скорая помощь увезла в больницу.


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