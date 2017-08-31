Железнодорожная авария в Польше : есть пострадавшие

Об этом передает RMF24. Согласно информации источника, машинист товарного состава нарушил правила движения, проигнорировав запрещающий сигнал.

Это и послужило причиной аварии. С рельс сдвинулся пассажирский поезд "Погория", который двигался в направлении Гдыня-Бельс по установленому маршруту. Перевернулись семь вагонов транспорта.

Польские власти направили специальную комиссию для разбирательства в этом деле.

В результате столкновения пострадали 28 человек, в основном получил ссадины и ушибы. В поезде находилось более 200 человек, включая обслуживающий персонал транспорта. Всем потерпевшим была надана своевременная медицинская помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском штате Вашингтон сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда компании Amtrak.