В Житомирской области водитель фуры сбил двух велосипедистов

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается, авария случилась на 253 км трассы возле села Жеребиловка Новоград-Волынского района.

При этом правоохранители установали, 26-летний житель Кировоградской области сбил двух велосипедистов, которые ехали по обочине во встречном направлении. В результате случившегося 18-летний житель села Великая Деражня получил смертельные телесные повреждения и погиб на месте происшествия.

В свою очередь другой велосипедист, 22-летний односельчанин погибшего, с травмами был доставлен в больницу.

На данный момент все обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках расследования. По даному факту правоохранители начали уголовное производство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове произошло толкновение автомобиля патрульной полиции и маршрутки.