В Житомирской области водитель фуры сбил двух велосипедистов

На дороге Киев-Чоп в Житомирской области автомобиль "Ман" не справился с управлением и совершил наезд на двух велосипедистов. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.
Как отмечается, авария случилась на 253 км трассы возле села Жеребиловка Новоград-Волынского района.
При этом правоохранители установали, 26-летний житель Кировоградской области сбил двух велосипедистов, которые ехали по обочине во встречном направлении. В результате случившегося 18-летний житель села Великая Деражня получил смертельные телесные повреждения и погиб на месте происшествия.
В свою очередь другой велосипедист, 22-летний односельчанин погибшего, с травмами был доставлен в больницу.
На данный момент все обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках расследования. По даному факту правоохранители начали уголовное производство.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове произошло толкновение автомобиля патрульной полиции и маршрутки.