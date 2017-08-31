12:59 31.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100172682:labazovych

В Житомирской области водитель фуры сбил двух велосипедистов

На дороге Киев-Чоп в Житомирской области автомобиль "Ман" не справился с управлением и совершил наезд на двух велосипедистов. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался.

В Житомирской области водитель фуры сбил двух велосипедистов

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается, авария случилась на 253 км трассы возле села Жеребиловка Новоград-Волынского района.  

При этом правоохранители установали, 26-летний житель Кировоградской области сбил двух велосипедистов, которые ехали по обочине во встречном направлении. В результате случившегося 18-летний житель села Великая Деражня получил смертельные телесные повреждения и погиб на месте происшествия.

В свою очередь другой велосипедист, 22-летний односельчанин погибшего, с травмами был доставлен в больницу. 

На данный момент все обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках расследования. По даному факту правоохранители начали уголовное производство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове произошло толкновение автомобиля патрульной полиции и маршрутки.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив