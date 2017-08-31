В центре Москвы грузовик наехал на пешеходов

В результате аварии обе женщины скончались на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба московского управления ГИБДД, инцидент произошел на улице Каретный Ряд около девяти часов вечера.

Водитель грузовика скрылся с места аварии. Полиция объявила план "Перехват". Позже в управлении МВД заявили, сто водитель "МАЗ" был задержан в районе Капотня.

При этом там заверили, что информация о том, что водитель грузовика намеренно протаранил группу людей, не соответствует действительности. Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, - отметили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 30 августа, в Киеве на проспекте Бажана по неизвестным причинам прямо на ходу загорелась машина. В результате инцидента машина сгорела полностью, а водитель сбежал с места просветления. К счастью никто из людей не пострадал.