В Светловодске горел жилой дом, есть пострадавшие - ФОТО

На улице Ватутина горел жилой дом. В результате пожара были травмированы трое жителей. Среди пострадавших 85-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, сигнал о возгорании поступил около трех часов дня. На месте инцидента спасатели установили, что горит двухэтажный жилом доме.

Огонь охватил вещи домашнего обихода на площади 30 квадратных метров в одной из квартир двухэтажки. Спасателям удалось спасти из горящей на втором этаже квартиры женщину.

Всего на пожаре были травмированы трое жителей квартиры, 1932, 1953 и 1975 год рождения. Потушить огонь ГосЧС удалось уже через два часа.

Причину возгорания выясняют специалисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 30 августа, в Киеве на проспекте Бажана по неизвестным причинам прямо на ходу загорелась машина. В результате инцидента машина сгорела полностью, а водитель сбежал с места просветления. К счастью никто из людей не пострадал.