В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полицейским, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО
В Калифорнии в городе Сакраменто вооруженный мужчина обстрелял полицейских. В результате был убит один сотрудник правоохранительных органов, еще двое ранены.
Как сообщает CBS Sacramento, инцидент произошел около отеля Ramada Inn.
В часности, сотрудники полиции искали угнанный автомобиль. Полицейские попытались задержать угонщика в номере отеля, однако он открыл по ним огонь.
Согласно словам правоохранительных органом, злоумышленник выбежал на балкон и начал стрелять по полицейским, находившимся вокруг здания.
"В отеле находятся еще несколько подозреваемых в причастности к преступлению", - отметили сотрудники полиции.
На данный момент в операции задействованы более ста полицейских.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные ограбили бизнесмена. При этом нападавшие устроили стрельбу и ранили одного человека. Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции на своей странице в Facebook, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.