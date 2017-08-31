09:21 31.08.2017 | Происшествия | Новости
100172646:labazovych

В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полицейским, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО

В Калифорнии в городе Сакраменто вооруженный мужчина обстрелял полицейских. В результате был убит один сотрудник правоохранительных органов, еще двое ранены.

В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полицейским, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает CBS Sacramento, инцидент произошел около отеля Ramada Inn.

В часности, сотрудники полиции искали угнанный автомобиль. Полицейские попытались задержать угонщика в номере отеля, однако он открыл по ним огонь.

Согласно словам правоохранительных органом, злоумышленник выбежал на балкон и начал стрелять по полицейским, находившимся вокруг здания.

"В отеле находятся еще несколько подозреваемых в причастности к преступлению", - отметили сотрудники полиции.

На данный момент в операции задействованы более ста полицейских.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные ограбили бизнесмена. При этом нападавшие устроили стрельбу и ранили одного человека. Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции на своей странице в Facebook, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив