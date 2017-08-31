В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полицейским, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает CBS Sacramento, инцидент произошел около отеля Ramada Inn.

В часности, сотрудники полиции искали угнанный автомобиль. Полицейские попытались задержать угонщика в номере отеля, однако он открыл по ним огонь.

Согласно словам правоохранительных органом, злоумышленник выбежал на балкон и начал стрелять по полицейским, находившимся вокруг здания.

"В отеле находятся еще несколько подозреваемых в причастности к преступлению", - отметили сотрудники полиции.

На данный момент в операции задействованы более ста полицейских.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные ограбили бизнесмена. При этом нападавшие устроили стрельбу и ранили одного человека. Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции на своей странице в Facebook, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.