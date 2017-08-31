В Индии рухнуло здание, погибли семь человек - ФОТО

В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек. Как сообщает BBC, под завалами остались десятки людей.

Сейчас спасатели ведут поисковые работы. По данным агентства, зданию уже около ста, оно расположено в густонаселенном районе Бхенди Базара.

На месте происшествия сейчас работают машины скорой помощи, пожарные машины и члены сил по оказанию помощи при бедствиях. Врачи уже оказали помощь сорока пострадавшим, - рассказал журналистам официальный представитель Индии по реагированию на стихийные бедствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле в восточной части Мумбаи обвалился четырехэтажный жилой дом, под завалами которого оказались десятки человек. В результате инцидента погибли 17 человек.