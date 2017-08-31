В Бразилии произошла масштабная авария, два человека погибли

Тут столкнулись сразу 36 автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли, по предварительным данным, как минимум два человека. При этом около 20 человек получили травмы.

Как сообщает "Синьхуа", ссылаясь на данные местной полиции, причиной стало облако дыма, образовавшееся после пожара. Водитель грузовика не справился с управлением, после чего последовал ряд столкновений.

Некоторые машины после столкновения загорелись и пожарники около полутора часов не могли установить контроль над огнем. На месте инцидента продолжают работать спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бразилии грузовик врезался в автобус с пассажирами, погиб 21 человек. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который путешествовал между городом Сан-Паулу и региональной столицей Эспириту-Санту, Витория.