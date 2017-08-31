13:38 31.08.2017 | Происшествия | Новости
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Украинцев среди пострадавших в Польше нет - ФОТО

Среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Польше граждан Украины нет.

Украинцев среди пострадавших в Польше нет - ФОТО

Консул Украины в Гданьске проверил информацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Согласно сообщению, консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов.

Вместе с тем, пресс-секретарь Польских железных дорог Мирослав Семенец сообщает, что в результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда.

Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей. Всего в поезде находились около 200 человек. По его словам, пока неизвестно почему на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с боковой колеи и выехал на главную колею. Это и послужило причиной столкновения с поездом Погория (Гдыня Главная – Бельско Бяла/Закопане), который двигался по расписанию, – сказал Семенец.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше на железнодорожной станции Сментово вечером, 30 августа, товарный поезд столкнулся с пассажирским, в результате чего пострадали 28 человек. Причины аварии расследует специальная комиссия.


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