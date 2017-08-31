Спасатели ГСЧС взяли паузу в тушении пожаров в Грузии - ВИДЕО

Такие сведения сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, авиалайнер находится в постоянной готовности к применению в аэропорту "Кутаиси".

В свою очередь сотрудники ГСЧС отметили, что при благоприятных погодных условиях самолет Ан-32П продолжит тушение пожара.

"Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушение", - заверили в ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области в пригородном пассажирском поезде во время движения произош л пожар. В часности, загорелась электричка Жмеринка - Киев.