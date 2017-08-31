11:39 31.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Сумщине две АЗС незаконно торговали автогазом

В Сумской области правоохранительные органы разоблачили незаконную деятельность по торговле сжиженным газом на двух автогазозаправочных станциях.

На Сумщине две АЗС незаконно торговали автогазом

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о предприятии, которое осуществляет деятельность по заправке автотранспорта топливом на территории Сумской области.

По словам правоохранителей, данное предприятие действовало без необходимых документов разрешительного характера для эксплуатации оборудования повышенной опасности.

Кроме того, с его помощью происходила реализация сжиженного газа пропан-бутана без необходимых разрешительных документов на двух автогазозаправочных станциях.

"Оперативники ГУ ДФС изъяли 14,8 тыс. литров сжиженного газа пропан-бутана и автогазозаправочного оборудования общей ориентировочной стоимостью более 1 млн. гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский президент Петр Порошенко в ходе визита во Львовскую область заявил, что в данный момент Антимонопольный комитет Украины делает ценовой аудит всех поставщиков газа.


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