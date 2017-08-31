На Львовщине мужчина задушил девушку

Выяснилось, что на Львовщине к правоохранителям 14-го июля обратился отец девушки, который сообщил о том, что дочь пропала. Девушка вскоре была объявлена в розыск. В августе правоохранители выяснили, что 24-летняя женщина отправилась на Львовщину – в один из поселков, чтобы встретиться с парнем, с которым познакомилась по телефону.

После ее приезда пара отправилась гулять к озеру, а вскоре девушка начала насмехаться над парнем. Это его разозлило и он задушил свою гостью. Затем мужчина взял лопату и закопал труп. По факту совершенного убийства открыто производство.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине мужчина убил свою начальницу.