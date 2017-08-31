На химзаводе близ Хьюстона начались взрывы

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителей компании Arkema.

По информации агенства, одного сотрудника госпитализировали с симптомами отравления угарным газом. При этом еще девять человек обратились к врачам со схожими симптомами.

"Над заводом поднимаются клубы черного дыма", - говорится в сообщении.

В настоящее время вокруг завода выставлено оцепление. Кроме того, всех жителей в радиусе 1,5 миль эвакуировали.

Напоследок пресс-секретарь Arkema Джанет Смит добавила, что на предприятии хранятся химические вещества, которые без охлаждения воспламенятся.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп назвал "Харви" крупнейшей климатической катастрофой в истории США. Согласно словам президента, такого удара стихии южане просто не ожидали. Человеческие потери не сравнимы с тем, сколько придется потратить времени на восстановление штата.