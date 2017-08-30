В Никарагуа автобус въехал в реку, погибли девять человека

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли не менее девяти человек. Как сообщает местное издание La Prensa, инцидент произошел в южной части страны недалеко от границы с Коста-Рикой.

Восемь тел были обнаружены после того, как автобус вытащили из воды. Чуть позже было обнаружено тело девятого погибшего.

При этом неизвестно, сколько всего человек было в автобусе. В настоящее время спасатели продолжают поиск пропавших пассажиров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Египте на дороге во вторник, 29 августа, с автотрассы упал туристический автобус. В результате аварии 14 человек погибли на месте происшествия. Еще 42 пассажиров получили ранения.