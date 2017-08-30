В Лондоне эвакуировали людей с вокзала из-за взрыва электронной сигареты - ФОТО

Правоохранители Лондона эвакуировали Юстонский вокзал после небольшого взрыва. Причиной инцидента оказалась электронная сигарета, которая находилась внутри сумки одного из пассажиров.
Об этом сообщает транспортная полиция британской столицы.
Как отмечается, сообщение о взрыве поступило около 19:20 по местному времени. Так, спустя некоторое время станция была эвакуирована, на место прибыли специалисты с собаками.
К счастью, во время взрыва никто не пострадал.
В настоящее время вокзал полностью возобновил работу.
"Юстонский вновь открыт, но ожидаются значительные задержки", - отметили сотрудники полиции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в многоэтажке н.п. Белая Церковь произошел взрыв. По итогам данного ЧП один мужчина получил травмы.