В Лондоне эвакуировали людей с вокзала из-за взрыва электронной сигареты - ФОТО

Об этом сообщает транспортная полиция британской столицы.

Как отмечается, сообщение о взрыве поступило около 19:20 по местному времени. Так, спустя некоторое время станция была эвакуирована, на место прибыли специалисты с собаками.

К счастью, во время взрыва никто не пострадал.

В настоящее время вокзал полностью возобновил работу.

"Юстонский вновь открыт, но ожидаются значительные задержки", - отметили сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в многоэтажке н.п. Белая Церковь произошел взрыв. По итогам данного ЧП один мужчина получил травмы.