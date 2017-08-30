09:23 30.08.2017 | Происшествия | Новости
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В Лондоне эвакуировали людей с вокзала из-за взрыва электронной сигареты - ФОТО

Правоохранители Лондона эвакуировали Юстонский вокзал после небольшого взрыва. Причиной инцидента оказалась электронная сигарета, которая находилась внутри сумки одного из пассажиров.

В Лондоне эвакуировали людей с вокзала из-за взрыва электронной сигареты - ФОТО

Об этом сообщает транспортная полиция британской столицы.

Как отмечается, сообщение о взрыве поступило около 19:20 по местному времени. Так, спустя некоторое время станция была эвакуирована, на место прибыли специалисты с собаками.

К счастью, во время взрыва никто не пострадал.

В настоящее время вокзал полностью возобновил работу.

"Юстонский вновь открыт, но ожидаются значительные задержки", - отметили сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в многоэтажке н.п. Белая Церковь произошел взрыв. По итогам данного ЧП один мужчина получил травмы. 


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