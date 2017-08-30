В Хьюстоне из-за мародеров ввели комендантский час

Согласно недавно полученным сведениям, комендантский час будет действовать с 22.00 до 5.00. Кроме того, в штате Техас будет увиличено количество полицейских.

При этом Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что ограничения вводятся на неопределенный срок.

"Вы не можете быть за рулем или находится в каком-либо общественном месте", - отметил мэр города Сильвестр Тернер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его жена Меланья в среду утром, 30 августа, прибыли в штат Техас, пострадавший от урагана Харви.