10:39 30.08.2017 | Происшествия | Новости
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В Хьюстоне из-за мародеров ввели комендантский час

Руководство американского города Хьюстон ввели на территории населенного пункта комендантский час из-за погодной стихиивызванных ураганом "Харви". Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В Хьюстоне из-за мародеров ввели комендантский час

Согласно недавно полученным сведениям, комендантский час будет действовать с 22.00 до 5.00. Кроме того, в штате Техас будет увиличено количество полицейских.

При этом Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что ограничения вводятся на неопределенный срок.

"Вы не можете быть за рулем или находится в каком-либо общественном месте", - отметил мэр города Сильвестр Тернер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его жена Меланья в среду утром, 30 августа, прибыли в штат Техас, пострадавший от урагана Харви.


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