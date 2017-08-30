12:20 30.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове столкнулись два авто, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В Московском районе Харькова произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой погиб один человек и еще пятеро пострадали.

В Харькове столкнулись два авто, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, на проспекте Тракторостроителей водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль "Ниссан".

По словам  врачей кареты скорой помощи, водитель ВАЗ от полученных травм скончался по дороге в больницу. Также во время дорожно-транспортного происшествия получили многочисленные травмы.

Таким образом, пассажиры ВАЗ - 44-летний мужчина и 57-летняя женщина, 43-летний водитель автомобиля "Нисан" и пассажиры иномарки - 46-летний мужчина и 26-летняя девушка были госпитализированы в медицинское учреждение.

Также стало известно, что некоторых потерпевших отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пострадавший в  дорожно-транспортном происшествии с авто сына Шуфрича находится в реанимации. В часности, Алексею Мельниченко сделали вторую операцию на головном мозге.


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