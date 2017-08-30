22:34 30.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове полицейская машина столкнулась с маршруткой - ФОТО

В Харькове в среду, 30 августа, произошло столкновение автомобиля патрульной полиции и маршрутки.

В Харькове полицейская машина столкнулась с маршруткой - ФОТО

К счастью, никто во время аварии не пострадал. Как сообщает управления патрульной полиции города дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улицы Дудинской с проспектом Любови Малой.

Автобус не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю полиции, в результате чего произошло ДТП. При этом на момент аварии светофоры на перекрестке не работали.

В управлении также отметили, что на момент аварии автомобиль патрульной полиции двигался со включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом. На водителя маршрутки уже составлен протокол об административном правонарушении по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Московском районе Харькова произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой погиб один человек и еще пятеро пострадали.


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