В Бельгии взорвался жилой дом, есть раненые

В результате инцидента три человека были госпитализированы с серьезными ранениями. При этом нескольким жильцам оказали помощь на месте.

Как сообщает Le Soir, ссылаясь на информацию спасателей, под завалами остаются люди, однако точное число пропавших без вести не уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Белая Церковь Киевской области произошел взрыв. По итогам инцидента один мужчина получил травмы. Такие данные 29-го августа поступили от представителей Национальной полиции Киевщины.