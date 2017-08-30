Под Киевом фиксируют новую вспышку африканской чумы у свиней

По информации ведомства, на окраине села Фарбоване Яготинского района Киевской области были обнаружены четыре трупа домашних свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 28 августа установлен диагноз АЧС.

В настоящее время комиссия ГСЧС утвердила план по ликвидации АЧС, определила границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора. Кроме того, сейчас проводятся все возможные мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Волыни недавно был выявлен первый случай АЧС. Согласно словам главы ГУ Госпродпотребслужбы Волыни – Б. Лозинского – по официальной информации эпизоотического бюро – сейчас ситуация с распространением АЧС в мире – непроста.