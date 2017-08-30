На Ровенщине человек погиб в результате пожара

Сейчас правоохранители выясняют причину пожара в селе, который также стал причингой гибели человека – погиб мужчина 59-ти лет. Такая информация поступила от пресс-службы Нацполиции Ровенщины.

Согласно данным – сейчас выясняют детали гибели мужчины при пожаре – также допускается и версия самосожжения. Оказалось, что 29-го августа человек не пошел с семьей на сбор урожая картофеля, а когда родные вернулись с поля днем, увидели, что горит сарай. В сарае после устранения огня был обнаружен труп хозяина.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине за последнюю неделю произошло примерно 2500 пожаров.