14:46 30.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100172591:mysnichenko

На Ровенщине человек погиб в результате пожара

В поселке Головница, что в Корецком районе Ровенщины, недавно произошло возгорание.

На Ровенщине человек погиб в результате пожара

Сейчас правоохранители выясняют причину пожара в селе, который также стал причингой гибели человека – погиб мужчина 59-ти лет. Такая информация поступила от пресс-службы Нацполиции Ровенщины.

Согласно данным – сейчас выясняют детали гибели мужчины при пожаре – также допускается и версия самосожжения. Оказалось, что 29-го августа человек не пошел с семьей на сбор урожая картофеля, а когда родные вернулись с поля днем, увидели, что горит сарай. В сарае после устранения огня был обнаружен труп хозяина.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине за последнюю неделю произошло примерно 2500 пожаров.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив