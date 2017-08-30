Депутат харьковского облсовета был жестоко избит

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Харьковской области. Соотвествующее сообщение поступило в полицию от бригады "скорой помощи", которая приехала на место проишествия.

Сам пострадавший утверждает, что нападение совершили двое неизвестных недалеко от станции метро "Харьковский тракторный завод". когда он шел из дома.

Также он уточнил, что скорее всего у него сломаны ребра.

Стоит отметить, что Дмитрий Булах помимо депутатской деятельности занимается расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона.

Как сообщало ранее УРА-Информ, в Харькове был обнаружен труп студентки. Согласно этим данным – в Харьков девушка прибыла из соседнего региона, на учебу она ходила в местный колледж.