14:30 30.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Депутат харьковского облсовета был жестоко избит

Неизвестные лица избили депутата от фракции "Самопомич" Харьковского областного совета Дмитрия Булаха.

Депутат харьковского облсовета был жестоко избит

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Харьковской области. Соотвествующее сообщение поступило в полицию от бригады "скорой помощи", которая приехала на место проишествия. 

Сам пострадавший утверждает, что нападение совершили двое неизвестных недалеко от станции метро "Харьковский тракторный завод".  когда он шел из дома.

Также он уточнил, что скорее всего у него сломаны ребра.

Стоит отметить, что Дмитрий Булах помимо депутатской деятельности занимается расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона.

Как сообщало ранее УРА-Информв Харькове был обнаружен труп студентки. Согласно этим данным – в Харьков девушка прибыла из соседнего региона, на учебу она ходила в местный колледж.


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