13:39 29.08.2017 | Происшествия | Новости
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В результате теракта в Кабуле погибли пять человек

Из-за сильнейшего взрыва террориста-самоубийцы, который произошел сегодня, 29 августа, в Кабула, погибли около пять человек.

В результате теракта в Кабуле погибли пять человек

Об этом передает Associated Press.

По словам начальника полиции Кабула Басира Муджахида, взрыв скорее всего направлялся против филиала частного банка в Кабуле.

При этом посольство США расположено примерно в 500 метрах от места взрыва.

Также помими убитых, в результате нападения еще поострадали девять человек.

В свою очередь Мохаммад Салим Расули подчеркнул, что это только первые сообщения и что число жертв может еще больше увеличиться.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"взрыв произошел в центре города Кабуле около десяти часов утра по местному времени рядом с дипломатическими кварталами и посольством США. Взрыв также нанес значительный ущерб близлежащим зданиям.


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