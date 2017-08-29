В результате теракта в Кабуле погибли пять человек

Из-за сильнейшего взрыва террориста-самоубийцы, который произошел сегодня, 29 августа, в Кабула, погибли около пять человек.
Об этом передает Associated Press.
По словам начальника полиции Кабула Басира Муджахида, взрыв скорее всего направлялся против филиала частного банка в Кабуле.
При этом посольство США расположено примерно в 500 метрах от места взрыва.
Также помими убитых, в результате нападения еще поострадали девять человек.
В свою очередь Мохаммад Салим Расули подчеркнул, что это только первые сообщения и что число жертв может еще больше увеличиться.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", взрыв произошел в центре города Кабуле около десяти часов утра по местному времени рядом с дипломатическими кварталами и посольством США. Взрыв также нанес значительный ущерб близлежащим зданиям.