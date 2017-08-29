В Польше поезд врезался в бетонную плиту - ВИДЕО

При этом поезд ехал со скоростью сто километров в час, а плита лежала на железнодорожном полотне. Как сообщает Rynek Kolejowy, инцидент произошел в районе города Илава, расположенном в Варминьско-Мазурском воеводстве.

К счастью машинист сумел вовремя среагировать на внештатную ситуацию и никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском штате Махараштра произошла серьезная авария с участием поезда, в результате чего пострадало по меньшей мере 20 человек. При этом правоохранители установили, что с рельс сошли семь вагонов, включая головной.