22:32 29.08.2017 | Происшествия | Новости
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В Польше поезд врезался в бетонную плиту - ВИДЕО

В Польше во вторник, 29 августа, пассажирский поезд компании PolRegio врезался в бетонную плиту.

В Польше поезд врезался в бетонную плиту - ВИДЕО

При этом поезд ехал со скоростью сто километров в час, а плита лежала на железнодорожном полотне. Как сообщает Rynek Kolejowy, инцидент произошел в районе города Илава, расположенном в Варминьско-Мазурском воеводстве.

К счастью машинист сумел вовремя среагировать на внештатную ситуацию и никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском штате Махараштра произошла серьезная авария с участием поезда, в результате чего пострадало по меньшей мере 20 человек. При этом правоохранители установили, что с рельс сошли семь вагонов, включая головной.


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