09:32 29.08.2017 | Происшествия | Новости
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В Нью-Мексико неизвестный открыл стрельбу в библиотеке, два человека погибли

В американском штате Нью-Мексико во вторник утром, 29 августа, вооруженный мужчина устроил стрельбу в библиотеке.

В Нью-Мексико неизвестный открыл стрельбу в библиотеке, два человека погибли

В результате происшествия погибли два человека. Еще шестеро получили ранения.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные начальника пожарной службы города, инцидент произошел в небольшом городе Кловис около четырех часов дня по местному времени.

По словам очевидцев, вооруженный мужчина вошел в здания и начал стрелять. Полиция окружила библиотеку и вскоре задержала предполагаемого нападавшего. Пострадавшие госпитализированы, полиция выясняет мотивы нападения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском городе Беркли в штате Калифорния в воскресенье вечером, 27 августа, произошли столкновения между сторонниками правых и леворадикальных организаций.


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