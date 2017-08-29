В Нью-Мексико неизвестный открыл стрельбу в библиотеке, два человека погибли

В результате происшествия погибли два человека. Еще шестеро получили ранения.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные начальника пожарной службы города, инцидент произошел в небольшом городе Кловис около четырех часов дня по местному времени.

По словам очевидцев, вооруженный мужчина вошел в здания и начал стрелять. Полиция окружила библиотеку и вскоре задержала предполагаемого нападавшего. Пострадавшие госпитализированы, полиция выясняет мотивы нападения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском городе Беркли в штате Калифорния в воскресенье вечером, 27 августа, произошли столкновения между сторонниками правых и леворадикальных организаций.