В Ивано-Франковской области разбился вертолет, есть погибший

Они были обнаружены возле села Яблуница в труднодоступном месте. Тут же было обнаружено тело пилота.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас марка воздушного судна и личность погибшего устанавливаются. Однако, по предварительным данным, это может быть тело 53-летнего львовянина, которого разыскивали со вчерашнего дня.

Об исчезновении мужа сообщила его жена в понедельник. По ее словам, она последний раз общалась с мужем вечером 24 августа. На поиски сразу же отправились 19 человек и три единицы техники, однако поиски были приостановлены из-за темноты.

Сегодня утром поиски продолжились с дополнительным привлечением сотрудников Ивано-Франковской общественной организации беспилотных летательных аппаратов "Мимино", - отметили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 марта 2017 года, в Донецкой области рухнул военный вертолет Ми-2. В результате аварии весь экипаж погиб.