12:42 29.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100172464:mysnichenko

В Белой Церкви в многоэтажке прогремел взрыв: травмирован мужчина

В многоэтажке н.п. Белая Церковь произошел взрыв.

В Белой Церкви в многоэтажке прогремел взрыв: травмирован мужчина

По итогам данного ЧП один мужчина получил травмы. Такие данные 29-го августа поступили от представителей Национальной полиции Киевщины.

Согласно данным - взрыв прогремел сегодня – 29 августа - примерно в 10 часов утра в квартире, которая находится на втором этаже девятиэтажки. Предварительная причина данного ЧП - взрыв природного газа. По итогам оказались выбиты окна на кухне, а также на балконе.

Причины происшествия сейчас устанавливаются. На месте сейчас трудится следственно-опергруппа полиции, взрывотехническая служба, а также спасатели. По итогам взрыва травмы получил 32-летний мужчина – он отправлен в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, взрыв прогремел в Кабуле – погиб человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив