В Белой Церкви в многоэтажке прогремел взрыв: травмирован мужчина

По итогам данного ЧП один мужчина получил травмы. Такие данные 29-го августа поступили от представителей Национальной полиции Киевщины.

Согласно данным - взрыв прогремел сегодня – 29 августа - примерно в 10 часов утра в квартире, которая находится на втором этаже девятиэтажки. Предварительная причина данного ЧП - взрыв природного газа. По итогам оказались выбиты окна на кухне, а также на балконе.

Причины происшествия сейчас устанавливаются. На месте сейчас трудится следственно-опергруппа полиции, взрывотехническая служба, а также спасатели. По итогам взрыва травмы получил 32-летний мужчина – он отправлен в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, взрыв прогремел в Кабуле – погиб человек.