Под Одессой произошел масштабный оползень

В селе Фонтанка Одесской области во вторник, 29 августа, произошел масштабный оползень.
Тут отрезок прибрежного склона длинной около сотни метров сполз вниз. Как сообщает местное издание "Топор", к счастью никто в результате оползня не пострадал.
Не повреждено также имущество жителей села. В данный момент на месте происшествия находится Лиманская районная комиссия по техногенной безопасности.
Вместе с главой села они обсуждают последствия схода грунта.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество найденных тел погибших в результате наводнения и схода оползня в Сьерра-Леоне составило по меньшей мере 400 человек. Еще сотни людей числятся пропавшими без вести.