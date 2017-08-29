22:15 29.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100172529:Polishuk

Под Одессой произошел масштабный оползень

В селе Фонтанка Одесской области во вторник, 29 августа, произошел масштабный оползень.

Под Одессой произошел масштабный оползень

Тут отрезок прибрежного склона длинной около сотни метров сполз вниз. Как сообщает местное издание "Топор", к счастью никто в результате оползня не пострадал.

Не повреждено также имущество жителей села. В данный момент на месте происшествия находится Лиманская районная комиссия по техногенной безопасности.

Вместе с главой села они обсуждают последствия схода грунта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество найденных тел погибших в результате наводнения и схода оползня в Сьерра-Леоне составило по меньшей мере 400 человек. Еще сотни людей числятся пропавшими без вести.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив