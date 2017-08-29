Под Одессой произошел масштабный оползень

Тут отрезок прибрежного склона длинной около сотни метров сполз вниз. Как сообщает местное издание "Топор", к счастью никто в результате оползня не пострадал.

Не повреждено также имущество жителей села. В данный момент на месте происшествия находится Лиманская районная комиссия по техногенной безопасности.

Вместе с главой села они обсуждают последствия схода грунта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество найденных тел погибших в результате наводнения и схода оползня в Сьерра-Леоне составило по меньшей мере 400 человек. Еще сотни людей числятся пропавшими без вести.